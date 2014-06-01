В Киеве началось вече

Как передает корреспондент УНИАН, на главной площади страны собралось несколько тысяч человек.

Вече началось с исполнения Гимна Украины, после чего священнослужители прочитали молитву.

Читайте такжеКличко на вече составит присягу мэраКак сообщал УНИАН, по данным организаторов сегодняшнего вече, на нем намерены обсудить, в частности, дальнейшую судьбу Майдана.

Во время вече представители различных общественных сообществ предложат совместное видение дальнейшего формата Майдана как инструмента и полигона народовластия, его физического переформатирование.