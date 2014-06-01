В Киеве началось вече
12:56, 01 июня 2014Политика
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На Майдане Независимости в центре Киева началось народное вече.
Началось вече / Твиттер Евромайдан
Как передает корреспондент УНИАН, на главной площади страны собралось несколько тысяч человек.
Вече началось с исполнения Гимна Украины, после чего священнослужители прочитали молитву.
Читайте такжеКличко на вече составит присягу мэраКак сообщал УНИАН, по данным организаторов сегодняшнего вече, на нем намерены обсудить, в частности, дальнейшую судьбу Майдана.
Во время вече представители различных общественных сообществ предложат совместное видение дальнейшего формата Майдана как инструмента и полигона народовластия, его физического переформатирование.
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