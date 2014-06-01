Луганские пограничники задержали российского боевика

Об этом УНИАН сообщили в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

По данным ведомства, во время задержания 38-летний гражданин РФ сообщил, что он является командиром одного из подразделений «народного ополчения Донбасса».

Читайте такжеНападение террористов на подразделение "Дьяково" должно было отвлечь внимание - пограничникиВ личных вещах задержанного обнаружили военную форму, нож, балаклаву и карту Луганской области. Также со слов задержанного стало известно, что он принимал участие в чеченской кампании, во время которой был дважды ранен, отметили в погранслужбе.

В дальнейшем гражданин был привлечен к административной ответственности и передан сотрудникам СБУ. Принято решение о запрете ему въезда на территорию Украины сроком на 3 года, сообщили в пограничной службе.