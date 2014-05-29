Президенту не стоит искать основания для роспуска ВР - эксперт

23:34, 29 мая 2014
Политика
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Бывший генеральный консул Украины в Стамбуле, председатель благотворительного фонда “Майдан иностранных дел” Богдан Яременко считает, что президенту не стоит искать юридические основания для роспуска парламента, поскольку такое решение глава государства должен принять вместе с народными депутатами.

Експерт вважає, що шукати підстав для розпуску Ради не варто

Об этом он заявил сегодня во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

“Мы еще зимой слышали просьбу к нашим депутатам разойтись добровольно и не мешать делать революцию», - отметил эксперт. 

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«Конечно, эта Верховная Рада не отражает электоральных настроений украинцев. Роспуск Рады - это юридический инструмент и для него президент должен иметь основания. Это будет плохой шаг для президента, даже гиблый шаг для него - сделать юридически не выверенный шаг в этом плане. Лучше всего для всех политических сил - это достичь совместного решения президента и Верховной Рады о досрочных выборах. Но в отсутствие юридических оснований их поиски для президента приведут и к его проигрышу, и к проигрышу всей Украины”, - сказал Яременко.

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