Президенту не стоит искать основания для роспуска ВР - эксперт

Об этом он заявил сегодня во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

“Мы еще зимой слышали просьбу к нашим депутатам разойтись добровольно и не мешать делать революцию», - отметил эксперт.

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«Конечно, эта Верховная Рада не отражает электоральных настроений украинцев. Роспуск Рады - это юридический инструмент и для него президент должен иметь основания. Это будет плохой шаг для президента, даже гиблый шаг для него - сделать юридически не выверенный шаг в этом плане. Лучше всего для всех политических сил - это достичь совместного решения президента и Верховной Рады о досрочных выборах. Но в отсутствие юридических оснований их поиски для президента приведут и к его проигрышу, и к проигрышу всей Украины”, - сказал Яременко.