Порошенко может провести встречу с Путиным 6 июня в Нормандии - политолог

Победитель президентских выборов в Украине Петр Порошенко может провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным 6 июня в Нормандии на праздновании 70-летия высадки союзнических войск, а также с президентом США Бараком Обамой в Польше на будущей неделе.

Об этом сказал председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко сегодня во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТБ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

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“Порошенко осуществит неофициальные визиты за границу, будут важные встречи в Польше, в частности с президентом США Бараком Обамой, дальше будет Нормандия, возможна встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, а это важно с точки зрения, чтобы четко сформулировать наши позиции и наши претензии к России”, - отметил эксперт.

Он заметил, что встреча в Нормандии может произойти 6 июня, а инаугурация Порошенко состоится 7 июня.

Также Фесенко добавил, что “Порошенко обещал, что он будет на востоке Украины, и ему обязательно нужно туда поехать. Я напомню, когда еще начинался кризис на востоке, многие говорили, что премьер-министру нужно было ехать в регионы. За месяц Арсений Петрович побывал где только можно, и в Брюсселе, и в Вашингтоне, но не был в ни одном областном центре, в частности на востоке Украины, и вот таких ошибок нельзя повторять”.

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Политолог считает, что “Порошенко должен быстро побывать на востоке, в частности в том регионе, где проходят военные действия”.

Напомним, президент Франции Франсуа Олланд пригласил лидера президентских выборов Украины Порошенко на празднование 70-летия высадки союзнических войск в Нормандии.

Также глава Польского государства Бронислав Коморовский пригласил Порошенко посетить Польшу, где пройдут торжества по случаю Праздника Свободы. В торжественных мероприятиях, которые пройдут 3-4 июня в Варшаве, примут участие, в частности, президенты США, Франции и Германии.