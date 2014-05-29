Порошенко договорился с Генсеком Совета Европы активизировать расследование событий на Майдане и в Одессе

Также во время телефонного разви с Турбйоном Ягландом Порошенко пригласил его на инаугурацию Президента Украины.

В ходе беседы стороны затронули вопрос относительно активизации работы международной экспертной панели по расследованию обстоятельств применения силы против протестующих на Площади, а также трагических событий, произошедших в Одессе 2 мая этого года.

Также во время разговора речь шла о привлечении Венецианской Комиссии к процессу конституционных изменений, которые будут включать, в частности, децентрализацию власти и изменения избирательного законодательства. Также новая Конституция по мнению Порошенко, должна обеспечивать систему власти с механизмами противодействия коррупции.

Ранее, 7 мая, во время встречи с немецким канцлером Ангелой Меркель П. Порошенко обратился с просьбой о проведении немецкой токсикологической экспертизы обстоятельств трагедии в Одессе 2 мая. По мнению Порошенко, все виновные в трагедиях на Майдане и в Одессе должны быть привлечены к ответственности.