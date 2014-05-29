ВР при "сигнальном" голосовании не разрешила судить Царева

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали только 206 из 242 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

И. о. генерального прокурора Украины Олег Махницкий сообщил на заседании парламента, что следствием подтвержден “факт совершения народным депутатом Украины Олегом Царевым уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 109, ч. 3 ст. 110, а именно: совершение публичных призывов к насильственному изменению, свержению конституционного строя и совершение призывов с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, что привело к тяжким последствиям”.

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Он подчеркнул, что все это “достаточно полно подтверждается законно собранными в уголовном производстве доказательствами».

Махницкий подчеркнул, что Генпрокуратура обращается к ВР “о предоставлении согласия на привлечение народного депутата Украины Олега Царева к уголовной ответственности, а также на его задержании и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей”.

На реплики некоторых народных депутатов по поводу того, что Царев отсутствует в сессионном зале, председатель ВР Александр Турчинов отметил, что “он скрывается от украинского народа”.

Парламент, не приняв результативного решения, решил, что в следующий вторник, 3 июня, вернется к голосованию по данному вопросу.

Как сообщал УНИАН, против депутата от ПР Царева открыто несколько уголовных производств за призывы к сепаратизму.

И.о. генпрокурора Махницкий обратился в Верховную Раду с представлением о лишении Царева депутатских полномочий для привлечения к уголовной ответственности.