Царева сфотографировали в Москве во время беседы с сыном Пшонки

Об этом на своей Facebook-странице написал Артем Белєнков.

По его словам, Царев был со своей семьей, а вокруг - много охраны, передает Украинская правда.

Как сообщал УНИАН, против депутата от Партии регионов Царева открыто несколько уголовных производств за призывы к сепаратизму.

В частности, по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 109 (призывы к насильственному изменению, свержению конституционного строя, осуществленные лицом, которое является представителем власти с использованием средств массовой информации) Уголовного кодекса Украины.

И.о. генерального прокурора Олег Махницкий обратился в Верховную Раду с представлением о лишении Царева депутатских полномочий для привлечения к уголовной ответственности