Царева сфотографировали в Москве во время беседы с сыном Пшонки
Депутата Партии регионов Олега Царева в понедельник вечером видели на Киевском вокзале в Москве вместе с сыном бывшего Генпрокурора Украины Артемом Пшонкой.
Об этом на своей Facebook-странице написал Артем Белєнков.
По его словам, Царев был со своей семьей, а вокруг - много охраны, передает Украинская правда.
Как сообщал УНИАН, против депутата от Партии регионов Царева открыто несколько уголовных производств за призывы к сепаратизму.
В частности, по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 109 (призывы к насильственному изменению, свержению конституционного строя, осуществленные лицом, которое является представителем власти с использованием средств массовой информации) Уголовного кодекса Украины.
И.о. генерального прокурора Олег Махницкий обратился в Верховную Раду с представлением о лишении Царева депутатских полномочий для привлечения к уголовной ответственности