Сегодняшнее заседание ВР закрыто, следующее состоится 3 июня

Сегодняшнее пленарное заседание Верховной Рады закрылось, следующее заседание состоится во вторник, 3 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом объявил председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов и напомнил, что заседание 3 июня начнется в 10.00.

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Перед этим также на 3 июня было перенесено рассмотрение законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно обеспечения эффективного функционирования столицы - города Киева (№ 4940) и законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно возобновления эффективного функционирования столицы - города Киева (№ 4939).