В целом украинскую границу пересекли 4,5 тысяч боевиков с РФ - батальон «Азов»
14:30, 29 мая 2014Политика
2
Украинскую границу в Донецкой и Луганской областях незаконно пересекли 4,5 тыс. боевиков из России.
В восточные области Украины свозят боевиков со всего бывшего СССР / REUTERS
Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил заместитель командира батальона «Азов» Ярослав Гончар.
«В целом, за теми, что есть у меня, данным, на территорию Донецкой и Луганской областей незаконно проникли около 4,5 тыс. боевиков из России», - сказал он.
Читайте такжеБатальон "Украина" и "Азов" ликвидировали базу террористов на даче Януковича на Донбассе
«Эти боевики - это сброд со всего бывшего Советского Союза», - считает Гончар.
«Ситуация сложилась таким образом, что граница у нас незащищена, этот сброд имеет возможность пересекать границу нашего государства», - констатировал заместитель командира батальона «Азов».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter