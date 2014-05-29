В целом украинскую границу пересекли 4,5 тысяч боевиков с РФ - батальон «Азов»

14:30, 29 мая 2014
Политика
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Украинскую границу в Донецкой и Луганской областях незаконно пересекли 4,5 тыс. боевиков из России.

REUTERS

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил заместитель командира батальона «Азов» Ярослав Гончар.

«В целом, за теми, что есть у меня, данным, на территорию Донецкой и Луганской областей незаконно проникли около 4,5 тыс. боевиков из России», - сказал он.

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«Эти боевики - это сброд со всего бывшего Советского Союза», - считает Гончар.

«Ситуация сложилась таким образом, что граница у нас незащищена, этот сброд имеет возможность пересекать границу нашего государства», - констатировал заместитель командира батальона «Азов».

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