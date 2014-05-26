Батальон "Украина" и "Азов" ликвидировали базу террористов на даче Януковича на Донбассе

"В поселке Урзуф, Первомайского района Донецкой области с боем была взята перевалочная база сепаратистов и российских боевиков, которая была обустроена на даче сына Януковича - Виктора. После предварительного осмотра помещений было обнаружено большой арсенал стрелкового оружия и большое количество наличности", - написал нардеп Олег Ляшко на своей странице в Facebook.

Кроме этого бойцами был задержан катер, который принадлежит экс-президенту Виктору Януковичу, и на котором террористы доставляли боеприпасы и оружие для проведения террористических операций в Донецкой области, сообщает Ляшко.

"В Мариуполе в результате спецоперации задержали лидера местных сепаратистов и брата самозваного мэра Мариуполя - Дениса Кузьменко. Также, во время задержания боевика ликвидированы террористы ДНР. Со стороны участников антитеррористической операции потерь нет. Кстати, информацию о местонахождении сепаратистов и бандитов предоставил член «знаменитой» организации «Оплот» Виктор Колеянов", - рассказал нардеп.