Дипломаты обвинили МИД России в цинизме и лицемерии

Об этом говорится в комментарии «Майдана иностранных дел» ноты МИД России относительно направления гуманитарной помощи восточным регионам Украины

Так, 28 мая российское внешнеполитическое ведомство обратилось к официального Киева с предложением относительно направления гуманитарной помощи населению восточных регионов Украины, при этом «украинской стороне предложено в кратчайшие сроки принять необходимые меры по обеспечению срочной доставки российской гуманитарной помощи в регионы, где происходит конфликт».

«Очевидно, Москва таким, традиционно беспардонным образом, демонстрирует заботу о людях, которые нуждаются в помощи в результате проведения активной антитеррористической операции Вооруженных сил Украины на Востоке», - говорится в комментарии.

«Майдан иностранных дел» считает, что ресурсы Кремля, которые быстро тают под давлением международных санкций и бременем огромных военных и коррупционных затрат, было бы лучше использовать для надлежащего обеспечения продуктами питания населения Крыма, что страдает от их недостатка. Кремль уже набил руку в изменении демографии путем организации искусственного Голодомора в Украине 1932-1933 годов. Теперь те же механизмы русификации будут относительно крымчан.

Кажется, что для «гуманитарных доноров из Белокаменной» дешевые и явно провокационные PR-акции являются значительно более важными по жизни и благополучия граждан.

«Кстати, в Украине почти каждый день перехватывают на границе «гуманитарную помощь» из России в виде стрелкового оружия, взрывчатки и террористов. Стоило бы Кремлю остановиться», - отметили дипломаты.