Bloomberg: Участие России в украинском конфликте стало очевидным

В статье Марка Чемпиона под названием «Участие России в украинском конфликте стало очевидным» на сайте Bloomberg.com говорится о том, что среди тех, кто погиб на этой неделе во время боевых действий в Донецке были граждане России, по меньшей мере, восемь человек, как сообщил мэр города. В связи с этим, больше не осталось сомнений, что Россия принимает непосредственное участие в конфликте на востоке Украины.

Это подтверждение того, что иностранные боевики присутствуют на востоке, свидетельствует о том, что заявления Президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что они якобы просто посторонние наблюдатели, которых повергают в ужас события в восточной Украине, были неправдой. Их утверждениям мало кто верил, учитывая действия России в Крыму и слабую народную поддержку сепаратистов на востоке страны.

Недавно Лавров попросил тех, кто обвинял Россию в том, что она поддерживает повстанцев, представить хотя бы одного захваченного российского агента. Конечно, он может утверждать, что российские граждане, которые погибли в Донецке, были просто добровольцами, которые кинулись защищать своих этнических собратьев в Украине. Но среди восьмерых убитых были чеченцы, которых никоим образом нельзя назвать русскими националистами.

Есть, конечно, чеченские наемники, но они тоже подчиняются чеченскому лидеру Рамзану Кадырову, преданному Путину. Кадыров отрицает, что отправлял кого-либо в Украину, но в таком случае трудно объяснить, почему он лично недавно вел переговоры об освобождении двух российских журналистов, захваченных украинскими военными. Невозможно себе представить, чтобы Кадыров отправлял своих боевиков в Украину без одобрения Москвы или, скорее, поручения.

Этот конфликт развивается по сценарию почти 20-летней давности: Россия вмешивалась во внутренние дела соседних государств, бывших советских республик, используя «добровольцев», в том числе чеченцев, а также венную технику без опознавательных знаков, что давало ей возможность отрицать свою причастность.

Хотя все так очевидно, подобные уловки помогают России. Это позволяет европейским лидерам, которые прикрываются заявлениями России о непричастности, не вводить дорогостоящие экономические санкции против нее. Путин отвел свои войска от украинских границ за день до президентских выборов, в случае срыва которых канцлер Германии Ангела Меркель обещала ввести более широкие санкции. Лидеры Европейского Союза, которые встретились во вторник, вздохнули с облегчением, поскольку им не пришлось выполнять угрозы Меркель.

Тем не менее, бои, которые разгорелись в Донецке, свидетельствуют о том, что только благодаря президентским выборам ситуацию в Украине стабилизировать не удастся. Решение лидеров сепаратистов объявить военное положение и направить войска для захвата аэропорта на следующий день, говорит о том, что они восприняли выборы как сигнал к возобновлению военных действий, а не как призыв к деэскалации.

Донецкий аэропорт обслуживает весь регион и является жизненно важным элементом инфраструктуры. Если бы сепаратисты взяли его под свой контроль, они могли бы получать материальную помощь и подкрепление с помощью самолетов, прибывающих из России или других стран бывшего Советского Союза. Но пока пограничный контроль грузов и пассажиров осуществляется украинскими властями.

Мгновенное решение о применении атаки с воздуха с целью возобновления контроля над аэропортом, принятое новоизбранным президентом Петром Порошенко, свидетельствует о том, что новая власть намерена дать жесткий отпор. Он также воспринял голосование как повод дать новый толчок наступательной операции. Порошенко делает ставку на то, что Россия приняла решение не вторгаться в Украину, поскольку это, видимо, единственный шаг, который заставил бы ЕС ввести экономические санкции.

Возможно, он прав. Но нет сомнений в том, что Россия делает все, чтобы продолжать дестабилизировать ситуацию в Украине. Эта кампания началась с аннексии Крыма, и все факты свидетельствуют о том, что Путин не остановится, пока не добьется таких отношений с Украиной, которых он хочет.

Вопрос о введении более широких экономических санкций должен оставаться открытым. Франции следует отказаться от продажи военных кораблей России. Страны, которые принимают участие в проекте «Южный поток», который позволит России поставлять газ в Европу в обход Украины, должны отказаться от него.

У Украины теперь есть новый президент. А больше почти ничего не изменилось.