Штаб АТО: сегодня в Славянске идет не спецоперация, а "разборки" боевиков

Об этом "Украинской правде" сообщил руководитель пресс-центра АТО Владислав Селезнев.

"Боевики между собой устроили разборки. Идет передел сфер влияния", - заявил он.

"Город по периметру находится под контролем украинских силовиков", - заявил он.

Читайте такжеВ Славянске и Краматорске приостановлена активная фаза АТОСелезнев опроверг возможность использования установок "Град" украинскими силовиками в зоне АТО.

"Нет. Установок "Град" нет. Силы АТО контролируют ситуацию в регионе. Задача террористов - постоянная провокация с жертвами. Задача АТО - уничтожить боевиков с наименьшими потерями для мирного населения, подчеркиваю с наименьшими потерями. Поэтому говорить, что используют Грады, это как минимум некорректно", - подчеркнул Селезнев.

"АТО контролирует ситуацию, осуществляет мониторинг и владеет информацией относительно мест сосредоточения и размещения банд боевиков", - добавил он.