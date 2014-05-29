Народные депутаты не смогли удалить Герман из сессионного зала ВР

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании парламента депутат от ВО ”Свобода” Алексей Кайда подчеркнул необходимость рассмотрения вопроса лишения депутатской неприкосновенности Олега Царева.

На это Герман сказала, что якобы представители ВО «Свобода» с парламентской трибуны заявляли, что “нужно расследовать русскоязычных” и что такие заявления разжигают междунациональную вражду больше, чем заявления Царева.

В ответ председатель фракции “Свобода” Олег Тягнибок и и.о. председателя фракции “Батькивщина” Сергей Соболев предложили удалить Герман из сессионного зала.Читайте такжеФракцию КПУ удалили из зала закрытого заседания Верховной Рады - депутат

По словам Соболева, то, что “позволяет себе” Герман, является разжиганием междунациональной вражды и такое ее выступление рассчитано на российское телевидение.

Однако за удаление Герман из зала проголосовали всего 137 народных депутатов из 292 зарегистрированных в зале (при необходимых 150). От Партии регионов и КПУ проголосовали 0, от группы “Экономическое развитие” – 2 депутата.