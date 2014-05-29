Самая богатая женщина-депутат вышла из фракции КПУ
Народный депутат Оксана Калетник вышла из фракции КПУ.
Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов сообщил на заседании парламента, что есть поданное ею соответствующее заявление.
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Как сообщал УНИАН, 21 мая депутат Оксана Калетник заявила о выходе из фракции Коммунистической партии Украины.
В заявлении Калетник, переданном УНИАН, сказано: “Я считаю, что в этот сложный для страны время партия должна была бы занимать не аморфную позицию, а самоочищаться от функционеров, которые потеряли энергию до победы, и до сих пор в основном стремятся инертно наблюдать за тем, что происходит, а не действовать, чтобы изменить ситуацию. От тех партийцев, которым не нужна реальная борьба, достаточно лишь ее имитации».