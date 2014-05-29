Самая богатая женщина-депутат вышла из фракции КПУ

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов сообщил на заседании парламента, что есть поданное ею соответствующее заявление.

Читайте такжеКПУ на грани исчезновения в ВР: богатейшая женщина-депутат выходит из фракции

Как сообщал УНИАН, 21 мая депутат Оксана Калетник заявила о выходе из фракции Коммунистической партии Украины.

В заявлении Калетник, переданном УНИАН, сказано: “Я считаю, что в этот сложный для страны время партия должна была бы занимать не аморфную позицию, а самоочищаться от функционеров, которые потеряли энергию до победы, и до сих пор в основном стремятся инертно наблюдать за тем, что происходит, а не действовать, чтобы изменить ситуацию. От тех партийцев, которым не нужна реальная борьба, достаточно лишь ее имитации».