Самая богатая женщина-депутат вышла из фракции КПУ

10:21, 29 мая 2014
Политика
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Народный депутат Оксана Калетник вышла из фракции КПУ.

Калетник пішла з фракції КПУ / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов сообщил на заседании парламента, что есть поданное ею соответствующее заявление.

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Как сообщал УНИАН, 21 мая депутат Оксана Калетник заявила о выходе из фракции Коммунистической партии Украины.

В заявлении Калетник, переданном УНИАН, сказано: “Я считаю, что в этот сложный для страны время партия должна была бы занимать не аморфную позицию, а самоочищаться от функционеров, которые потеряли энергию до победы, и до сих пор в основном стремятся инертно наблюдать за тем, что происходит, а не действовать, чтобы изменить ситуацию. От тех партийцев, которым не нужна реальная борьба, достаточно лишь ее имитации».

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