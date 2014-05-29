Яценюк: Если РФ "выйдет из игры", ситуация на востоке Украины решится через неделю-две

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк убежден, что если Россия прекратит поддержку и финансирование террористов, ситуация на востоке Украины решится через неделю-две.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, об этом он сказал вчера на Саммите по энергетической безопасности в Берлине.

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По словам Яценюка, «если Россия выйдет из игры, мы решим ситуацию на востоке Украины через неделю или две. Но когда Россия поддерживает и финансирует террористов, предоставляет им доступ на украинскую территорию, - это создает огромные трудности».

Он подчеркнул, что Украина находится в очень сложной ситуации. По словам Яценюка, нет единого инструмента решения проблемы, а «есть ряд путей, и ключевой путь для нас - иметь мирные переговоры со всеми, кто хочет мира и объединенную страну».

Глава правительства отметил, что с первых дней пребывания в должности он «четко обращался к востоку Украины с тем, что правительство защитит русскоязычное меньшинство», «и мы это делаем».

Яценюк напомнил, что правительство заявило о готовности провести децентрализацию власти и наделить полномочиями местные власти. «Это то, чего просит народ Украины. Нам нужно изменить Конституцию, и этот процесс должен быть всеобъемлющим», - сказал он.

«Мы сделаем все, что можем, для того, чтобы сохранить мир и стабильность, и чтобы Украина была единым, объединенным демократическим государством», - подчеркнул он.

С другой стороны, отметил Яценюк, ситуация на востоке Украины обостряется: «Грузовики, заполненные вооружением и тренированными в России бандитами, пересекли украинскую границу со стороны России. Мы обращались в Федеральную таможенную службу России, к российской власти блокировать границу и не позволять этим бандитам пересекать границу и обострять ситуацию. Но они не сделали ничего».

Яценюк заявил, что эти бандиты «терроризируют мирное население, убивают невинных украинцев». Поэтому еще один путь, по его словам, - бороться с террористами, и «это обязанность каждого государства - защищать его граждан».

«Призываем Россию и персонально президента Путина осудить террористов, заблокировать границу и поддержать Украину в том, чтобы остановить террористов», - подчеркнул премьер.

«Мы понимаем, что главная цель российского режима - уничтожить государство Украина. И мы считаем, что президент Путин изменит свое мнение. Россия подорвала глобальную безопасность, нарушила Устав ООН, аннексировала Крым, захватила территорию независимого государства и поддерживает террористов. И Россия за это ответственна», - сказал он.

Как отметил Яценюк, в Украине прошли свободные и честные выборы президента.

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По его словам, повестка дня правительства - изменить Конституцию, децентрализовать государственную власть, передать полномочия местным органам власти, изменить Бюджетный кодекс и предоставить украинским регионам дополнительную финансовую поддержку, изменить Налоговый кодекс, улучшить экономическую ситуацию, «рассмотреть любые вопросы, связанные с русскоязычным меньшинством, и другие вопросы, важные для востока».

«Убежден, что новоизбранный президент имеет такую же или даже более широкую повестку дня. И мы ответим на любые легитимные вопросы с востока, поскольку восток - это очень важная часть Украины», - добавил Яценюк.