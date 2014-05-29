Террористы вынудили солдат Нацгвардии сложить оружие, прикрывшись их родителями

Об этом на своей странице в "Фейсбук" написал народный депутат Олег Ляшко.

"Новости из Луганска, где террористы штурмуют военную часть Нацгвардии. Впереди себя боевики поставили родителей солдат. Последние вынуждены были сложить оружие и оставили часть. Офицеры забаррикадировались на 5 этаже помещения и отстреливаются от нападающих. Силы явно не равны", - написал он.

Среди украинских военных есть раненые, один тяжело ранен, убитых нет. Среди террористов 5 погибших. Украинских бойцов вывозят из воинской части, пишет "Сегодня".