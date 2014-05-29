Террористы вынудили солдат Нацгвардии сложить оружие, прикрывшись их родителями
02:25, 29 мая 2014Политика
1
Солдаты сложили оружие и оставили воинскую часть Нацгвардии, которую штурмуют террористы.
Террористы прикрылись родителями солдат / REUTERS
Об этом на своей странице в "Фейсбук" написал народный депутат Олег Ляшко.
"Новости из Луганска, где террористы штурмуют военную часть Нацгвардии. Впереди себя боевики поставили родителей солдат. Последние вынуждены были сложить оружие и оставили часть. Офицеры забаррикадировались на 5 этаже помещения и отстреливаются от нападающих. Силы явно не равны", - написал он.
Среди украинских военных есть раненые, один тяжело ранен, убитых нет. Среди террористов 5 погибших. Украинских бойцов вывозят из воинской части, пишет "Сегодня".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter