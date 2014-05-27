МИД призывает Россию повлиять на террористов, чтобы те освободили членов миссии ОБСЕ

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МИД Украины относительно исчезновения группы Специальной Мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецкой области.

МИД выразил глубокую обеспокоенность отсутствием связи с одной из групп Специальной Мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, которые работают на востоке Донецкой области.

«Обстоятельства исчезновения группы указывают на возможность ее задержания пророссийскими группировками, осуществляющими незаконную деятельность в этом регионе страны при поддержке Российской Федерации», - отмечают в МИД.

Читайте такжеОБСЕ потеряла контакт с четырьмя своими наблюдателями в Донецке«Считаем неприемлемыми такие действия в отношении наблюдателей ОБСЕ, задачей которых является объективное информирование международного общества относительно событий, которые разворачиваются в нашем государстве, а также содействие деэскалации ситуации», - отмечается в заявлении.

МИД призывает Российскую Федерацию, которая поддержала решение о развертывании в Украине Специальной Мониторинговой миссии ОБСЕ, обратиться с требованием к своим сторонникам, которые находятся под фактическим контролем и получают поддержку российской стороны, немедленно освободить членов миссии ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, в Донецке с 26 мая продолжается активная фаза антитеррористической операции.

26 мая около 18.00 Специальная Мониторинговая миссия ОБСЕ потеряла контакт с одной из своих команд, которые работают в Донецке команд. Группа исполняла стандартное патрулирование на востоке Донецка, когда контакт был потерян.

Справка УНИАН. 21 марта Постоянный совет ОБСЕ принял решение о направлении в Украину специальной мониторинговой миссии международных наблюдателей ОБСЕ.

Миссия призвана способствовать снижению напряженности и укреплению мира, стабильности и безопасности. Наблюдатели, в частности, собирают информацию и докладывают о ситуации с безопасностью в Украине.

25 апреля сепаратисты в Славянске Донецкой области захватили автобус, в котором было восемь представителей миссии ОБСЕ, пятеро военнослужащих Вооруженных сил Украины и водитель. 27 апреля террористы освободили шведского военного в связи с тем, что он болеет сахарным диабетом. 3 мая террористы освободили остальных заложников.

В МИД Украины заявили, что освобождение заложников в Славянске из группы военных наблюдателей миссии ОБСЕ и украинских военнослужащих произошло после того, как террористы получили инструкции из России.