АТО в Донецке: бои возле аэропорта продолжаются, а горожане прячутся от пуль по домам

В Донецке в районе аэропорта началась активная фаза антитеррористической операции. Авиация и десант пытаются освободить аэродром от террористов, которые на крыше оборудовали огневые позиции для снайперов и гранатометчиков, а, ближе к вечеру, стрельбу уже слышно даже в центре города, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Как сообщает с места событий корреспондент ТСН, в дополнение к антитеррористической операции в Донецке начался ливень с грозой, а над городом кружат вертолеты и истребители.

Сейчас боевые действия смещаются в сторону центра города - боевики захватили Путиловский мост. Весь район оцеплен милицией, которая не пропускает людей в зону военных действий.

Как известно, активная фаза АТО началась в 13 часов, когда закончилось время ультиматума, который силовики объявили террористам. Официальной информации относительно потерь Нацгвардии или террористов во время активной фазы операции пока нет, операция еще продолжается, но, по данным пресс-офицера АТО, потерь со стороны силовиков нет.

Также из Донецкой области до сих пор не могут вывезти бюллетени в центризбирком, хотя речь идет лишь о 15 процентах избирателей области, которые смогли проголосовать. Доставить бюллетени в ЦИК автотранспортом рискованно, ведь на всех дорогах Донетчины - блокпосты сепаратистов. Авиатранспортом теперь также нельзя воспользоваться.

Согласно последним данным, к боевикам подтянулось подкрепление террористов из Славянска - выстрелы слышно теперь и в городе. Рабочий день прекратился на несколько часов раньше: на улицах города - ни людей, ни машин. По радио местным жителям сообщили, чтобы не выходили на улицу, на балконы, не стояли около окон.