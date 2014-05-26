СМИ: В Донецке террористы захватили мост
На мосту стоит автомобиль, в котором может находиться взрывчатка.
Часть боевиков, которые захватили Донецкий международный аэропорт имени Сергея Прокофьева в Донецке, отступила в черту города.
Как передает корреспондент «Сегодня» с места событий, террористы взяли под контроль Путиловский мост. В частности, по обе стороны расположились боевики с автоматами.
Читайте такжеДонецкий вокзал обстреляли террористы – пассажиров эвакуировали
Все автомобили разворачиваются в 300 метрах и едут обратно. Кроме того, парализовано движение пригородных автобусов, в частности, в Авдеевку и Горловку, маршрут которых проходит по этому мосту.
На мосту также стоит старый автомобиль «Волга», номерные знаки затерты. По словам одного из милиционеров, там может находиться взрывчатка, с помощью которой боевики планируют подорвать украинскую военную технику, если она въедет на мост.