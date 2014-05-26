В Донецке в районе вокзала погиб один человек, двое ранены

В Донецке на железнодорожном вокзале в результате стрельбы один человек погиб, два – пострадали.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на департамент здравоохранения ОГА.

Согласно сообщению, погиб мужчина, два человека получили ранения, но не огнестрельные, а по предварительной информации - осколочные. Из этих двух пострадавших - один ребенок, «но с ним все в порядке, он уже отпущен домой».

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По неофициальной информации, погибший мужчина – работник парковки, который погиб в результате осколочного ранения.

Кто стрелял - не сообщается.

Как сообщал УНИАН, 26 мая в Донецке на территории аэропорта проходит антитеррористическая операция, в том числе с воздуха – истребители, военные вертолеты. Очевидцы сообщают, что в этом районе города (неподалеку расположен и железнодорожный вокзал) виден черный дым, люди жалуются на отсутствие связи.

Как рассказал пресс-секретарь аэропорта Дмитрий Косинов, в районе 3 часов ночи на территорию аэропорта приехали несколько десятков вооруженных представителей «ДНР» с требованиями о выведении украинских военных, которые охраняют внутренний периметр аэропорта. С 7 часов утра аэропорт Донецка временно приостановил обслуживание рейсов. Днем началась полноценная АТО. Сейчас на территории нет ни пассажиров, ни персонала.

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Из-за выстрелов эвакуировали людей из транзитного железнодорожного вокзала и близлежащих торговых центров.

В то же время, по данным пресс-офицера АТО Алексея Дмитрашковского, необходимости эвакуировать население нет, бой идет сугубо на территории аэропорта. "На железнодорожном вокзале города пока нет никаких активных действий», – заявил Дмитрашковский.

В штабе АТО пока не сообщается о погибших или раненых.