На Донетчине и Луганщине только 5% избирателей приняли участие в выборах

На внеочередных выборах президента Украины проголосовали лишь 5% избирателей Донецкой и Луганской областей, хотя возможность для голосования была обеспечена почти для четверти населения данных регионов.

Об этом председатель общественной организации «Комитет избирателей Украины» Александр Черненко заявил на пресс-конференции в УНИАН.

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«Вчера стало понятно, что выборы у нас состоялись в 7 округах Донецкой и двух округах Луганской области. Если сегодня оценивать количество и масштабы этого голосования, мы можем понять, что эти выборы прошли где-то на четверти участков Луганской и Донецкой областей. Учитывая то, что там была незначительная явка, то охвачено этими выборами было не более 5% жителей Донецкой и Луганской областей, хотя возможность проголосовать была создана для четверти избирателей», - заявил Черненко.

По его словам, причины невысокой явки избирателей в этих регионах разные – от личного нежелания до угроз и опасений жителей за свою жизнь.

Черненко обратил внимание на то, что в тех округах Донецкой и Луганской областей, где голосование все же началось, работала только часть избирательных участков. При этом после начала голосования некоторые из них были захвачены террористами, вооруженные люди уничтожали документы и оргтехнику, изымали бюллетени и преследовали членов окружных избиркомов.

Как сказал эксперт, решения о том, проводить ли выборы в том или ином населенном пункте, принимались совместно местными органами власти, правоохранительными органами и Центральной избирательной комиссией. По мнению главы КИУ, в большинстве случаев с учетом сложившейся в регионе обстановки такие решения были правильными и помогли избежать провокаций.

Как сообщал УНИАН, по данным Центральной избирательной комиссии, явка избирателей на внеочередных выборах президента Украины по состоянию на 20.00 25 мая составила 60,29%.

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По состоянию на 11.00 26 мая ЦИК обработала 60,51% электронных протоколов участковых избирательных комиссий. Предварительные данные таковы: за Петра Порошенко проголосовали 53,71% избирателей, за Юлию Тимошенко - 13,07%, за Олега Ляшко - 8,47%, за Анатолия Гриценко - 5,47%, за Сергея Тигипко - 5,25%, за Михаила Добкина - 3,43%, за Вадима Рабиновича - 2,31%. Все остальные кандидаты, по предварительным подсчетам, набрали меньше 2% голосов.

Всего проголосовали 10 млн 262 тыс. 489 избирателей.