В Еврокомиссии готовы ко второму этапу упрощенных виз украинцам

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заявлении Малстром, распространенном Еврокомиссией.

"Украина следует к визовой либерализации. Я уже могу сказать на основании нашего анализа, что принятое законодательство и другие мероприятия являются достаточными, чтобы утверждать, что Украина выполнила требования первой стадии Плана действий по визовой либерализации, и я предлагаю своим коллегам в Еврокомиссии перейти ко второй фазе", - заявила Малстром.Читайте такжеВ МИДе ждут следующих шагов ЕС по либерализации визового режима для украинцев

"Я приветствую и отдаю должное этим усилиям и политической преданности украинского правительства. Но трудная работа еще не завершена. Украина должна продемонстрировать, что все нормы тщательно воплощены, в частности, это касается дискриминации, мы ожидаем полного завершения реформы в плане защиты от дискриминации", - добавила комиссар ЕС.

Пресс-секретарь еврокомиссара Мекеле Черконе, заявил на брифинге, что даты перехода ко второй фазе Плана действий по визовой либерализации еще нет и рановато говорить, смогут ли граждане Украины ездить в ЕС без виз с 2015 года, как планирует украинское правительство.

"Мы надеемся, что в следующие несколько недель Совет ЕС рассмотрит вопрос перехода ко второй фазе. Там есть требования, которые касаются всех стран, которые шли путем, которым в настоящее время идет Украина", - сказал Черконе.Читайте такжеЕС приостановит переговоры с РФ о либерализации визового режима

Как известно, на прошлой неделе Верховная Рада приняла ряд законов, необходимых для завершения первой фазы Плана действий по визовой либерализации с ЕС, в частности антикоррупционный закон и закон о недискриминации.