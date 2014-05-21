The Independent: Принц Чарльз «сравнил Путина с Гитлером» в частном разговоре

В статье Хизер Сол под названием «Принц Чарльз «сравнил Путина с Гитлером» в частном разговоре» в газете The Independent сообщается, что в британской прессе появилась информация о том, что принц Уэльский сравнил действия Президента России Владимира Путина с действиями Адольфа Гитлера во время разговора с женщиной, сбежавшей от нацистов.

Мариен Фергюсон, сбежавшая во время войны из Польши, рассказала, что эта ремарка прозвучала в то время как она говорила с принцем Чарльзом в Музее иммиграции в Галифаксе, Новая Шотландия, где она работает добровольцем. Принц и герцогиня Корнуолла посещали музей, чтобы воздать должное ветеранам Второй мировой войны и их семьям.

Принцу Чарльзу предстоит встретиться с Президентом Путиным 6 июня во время празднования 70-й годовщины высадки союзников в Нормандии в рамках операции «Оверлорд» во время Второй мировой войны.

Г-жа Фергюсон рассказала принцу, что сбежала из Гданьска в Канаду со своей семьей незадолго до наступления нацистских войск в 1939 году. После встречи принц Чарльз, утверждает 78-летняя г-жа Фергюсон, сказал: «А теперь Путин ведет себя так же, как Гитлер».

«Я должна признать, что согласна с ним, как и многие другие. Но я была очень удивлена его комментарием, поскольку знаю, что они (члены королевской семьи) не должны говорить подобных вещей».

«Я рассказала принцу, что мне и моей семье повезло, мы получили разрешение на выезд, но многие из наших родственников, хотя у них тоже были разрешения, не смогли выехать до того, как началась война 1 сентября.

«Их отправили в концентрационные лагеря, где они и умерли».

The Daily Mail сообщает, что принц Чарльз сделал это сравнение в конце своего визита в музей, и это слышали несколько свидетелей.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, никак это не прокомментировал. Он сказал Sky News: «Мне ничего об этом неизвестно, я не считаю Daily Mail надежным источником».

Представитель Кларенс-хаус (Вестминстерская резиденция членов британской королевской семьи) заявил, что не может давать комментарии по поводу частных бесед. Однако сказал: «Мы хотели бы подчеркнуть, что у принца Уэльского не было намерения делать публичных политических заявлений в частном разговоре».

Этот комментарий, который, как сообщается, сделал принц Чарльз, последовал за аннексией Россией Крыма, которую широко раскритиковал Запад, не признавший законным и легитимным референдум о присоединении черноморского полуострова.

Бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон также сравнивала Путина и Гитлера после того, как Россия начала выдавать паспорта гражданам Украины. Она заявила, что «Гитлер делал то же самое в 30-х годах».