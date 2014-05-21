У Ахметова пообещали ежедневно проводить акции протеста против боевиков на Донбассе

Горно-металлургическая группа «Метинвест» будет проводить начатые 20 мая акции протеста против действий вооруженных боевиков до тех пор, пока они не уйдут из Донецкой области, говорится в сообщении компании.

С 20 мая «Метинвест» инициировал серию предупредительных протестов. Ежедневно с 12.00 до 13.00 на предприятиях группы будет останавливаться производство, не влияющее на непрерывные технологические процессы. Кроме того, все предприятия «Метинвеста» в полдень будут подавать гудок.

Вчера в Мариуполе о начале акции гудком оповестили металлургические комбинаты имени Ильича и «Азовсталь». В нескольких цехах предприятий было остановлено производство. Работники вышли на митинги на территории своих заводов. В акции приняли участие генеральный директор группы «Метинвест» Юрий Рыженков, генеральные директора комбинатов им. Ильича и «Азовсталь» Юрий Зинченко и Энвер Цкитишвили, а также около 10 тысяч заводчан.

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Кроме того, подразделения Енакиевского металлургического завода (ЕМЗ) и Харцызского трубного завода днем прекратили работу. Возле проходных предприятий собрались люди, чтобы выразить свою солидарность в поддержке Донбасса без оружия и без боевиков. К протесту против вооруженных формирований присоединились работники Макеевского филиала ЕМЗ и Авдеевского коксохимического завода.

«Сегодня появились силы, которые не заинтересованы в том, чтобы Донбасс работал, чтобы наши семьи спокойно жили. И мы не можем с этими силами договариваться. Личная позиция металлургов показала, что порядок в городе возможен. Нас объединяет один посыл: нет беспределу! Мы не боимся этих людей и будем продолжать работать, потому что нам небезразлична судьба города и нашей страны», - цитирует пресс-служба Рыженкова.

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Как отмечается в сообщении, по словам гендиректора ММК им. Ильича Юрия Зинченко, металлурги устали от людей, которые ходят по городам с оружием, забирают машины, пугают детей. «Призываем, чтобы все сели за стол переговоров, а вооруженные люди сложили оружие и ушли из наших городов», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, акцию протеста против боевиков на Донбассе 20 мая поддержали некоторые предприятия Запорожской и Днепропетровской области.

Справка УНИАН. «Метинвест» - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителей железорудного сырья и стали.

В металлургический дивизион компании входят 11 предприятий, среди которых украинские: меткомбинат «Азовсталь», Мариупольский меткомбинат им. Ильича, Енакиевский металлургический завод, Харцызский трубный завод, а также Авдеевский коксохимический завод.

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В состав горнодобывающего дивизиона входят предприятия по производству железорудного и флюсодоломитного сырья: Северный, Ингулецкий, Центральный горно-обогатительные комбинаты и Комсомольское рудоуправление, а также угледобывающие предприятия: «Краснодонуголь» и United Coal Company (США).

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.