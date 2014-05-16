Более 32 тысяч подчиненных Ахметова собираются патрулировать Мариуполь

В Мариуполе в народные дружины по охране порядка записались более 32 тыс. человек.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе ООО "Метивест холдинг", 11 мая руководство Группы «Метинвест» призвало работников мариупольских металлургических комбинатов имени Ильича и «Азовсталь» поддержать городскую милицию и выйти в составе народной дружины на совместное патрулирование улиц. В тот же день вечером 120 добровольцев участвовали в совместных патрулях.

По оценке городского головы Юрия Хотлубея и и.о. начальника городского УВД Олега Моргуна, инициатива металлургов позволила резко снизить количество случаев мародерства, хулиганства и грабежей в Мариуполе.

Начиная с 12 мая, созданный под руководством генерального директора комбината имени Ильича Юрия Зинченко городской штаб народной дружины обратился к горожанам с предложением включиться в охрану общественного порядка.

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За пять дней о своем желании участвовать в этой работе заявило уже 32 тыс. 288 человек.

Вместе с тем, руководитель Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук отметил, что подконтрольная Ринату Ахметову группа "Метинвест" сообщила о том, что в Мариуполе ее представителями, а также местными властями и так называемой "Донецкой народной республикой" был подписан некий документ под названием "Меморандум о порядке и безопасности".

Тымчук напоминает, что за день до подписания «Меморандума» в Генеральной прокуратуре Украины заявили, что деятельность так называемой «Донецкой народной республики» подпадает под признаки терроризма, поэтому есть все основания объявить ее террористической организацией (вместе с «ЛНР»). Эту же позицию озвучил и Минюст.

Таким образом, подконтрольная Ринату Ахметову структура фактически возложила властные полномочия на себя и террористическую организацию, считает активист.