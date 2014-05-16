С начала АТО украинские силовики потеряли 21 человека, 65 были ранены - источник

Об этом УНИАН сообщил источник в СБУ

В частности, среди погибших: 18 бойцов ВСУ, 3 бойца спецподразделения “Альфа”.

Среди раненых: 29 сотрудников Службы безопасности, 27 - Вооруженных Сил Украины, 1 медик ВСУ, 5 военнослужащих Внутренних войск, 1 сотрудник МВД, 2 - Национальной гвардии.

Кроме того, 2 военнослужащих ВСУ считаются без вести пропавшими.

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Как сообщал УНИАН, самые большие потери украинские силы понесли во время боя под Краматорском 13 мая. Террористы устроили засаду, убили семерых военных, подбили один БТР и один ГАЗ.

Справка УНИАН. После аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовала военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о его выходе из Украины, Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

В середине апреля российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Боевики похищают, истязают и убивают людей, захватывают заложников.

15 апреля на севере Донецкой области началась антитеррористическая операция.