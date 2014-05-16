Карасев: хотя судьба страны решается в Киеве, ключи решения находятся на Юго-Востоке

Такое мнение высказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, комментируя конференцию «Мир и гражданское согласие в Украине», которая по инициативе кандидата в президенты Сергея Тигипко состоялась в Запорожье 15 мая.

«Судьба государства решается в столице, но ключи от будущего находятся на Юго-Востоке», - отметил политолог. По его мнению, кандидат Сергей Тигипко, с учетом ожиданий своего электората, «действует правильно, в духе современного общественного запроса». «Пока остальные спорят, где проводить следующий круглый стол, в Киеве или в Донецке, он уже проводит его в Запорожье», - добавил В. Карасев.

Он также добавил, что в сложившейся на Юго-востоке Украины ситуации, «все кандидаты в президенты должны «не вылезать» из региона, а постоянно там быть, встречаться с теми, кто определяет политику региона, искать план выхода из кризисной ситуации, думать о развитии страны в будущем».

По его словам, «круглые столы» должны проводиться не для столичной элиты, а с активным привлечением региональных лидеров. «Политики на то и политики, чтобы совместными усилиями с региональными элитами, общественностью искать пути выхода из кризиса», - подчеркнул политолог.