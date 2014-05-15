В Антраците казаки закрыли избирательный участок

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Луганской области, 14 мая в Антрацитовский горотдел милиции обратился с заявлением заместитель главы окружной избирательной комиссии по выборам президента Украины.

"Мужчина сообщил о том, что в 09.30 пятеро неизвестных, одетых в камуфляжную одежду, с казацкими папахами на головах, зашли в помещение дома культуры на ул. Ленина и предложили членам комиссии покинуть помещение. После чего члены комиссии закрыли входные двери и покинули помещение", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, как заявляет народный депутат от фракции "Свобода" Юрий Сиротюк, помимо захваченного избирательного участка, "глава Антрацитовской районной государственной администрации Луганской области передал город под контроль российских казаков".

Напомним, как сообщал УНИАН ранее, сегодня вооруженные казаки попытались захватить избирком в Красном Луче, требуя, чтобы Окружная избирательная комиссия №109 прекратила подготовку к выборам.