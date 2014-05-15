Вооруженные донские казаки захватывают избирком в Красном Луче

Об этом сообщил председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко на своей странице в Facebook.

"Прямо сейчас вооруженные автоматами казаки захватывают в ОИК 109 Красном Луче. Они требуют прекращения подготовки комиссии к выборам президента ", - написал он.

Напомним, вчера УНИАН сообщал о том, что отряд донских казаков под руководством атамана-русофила – Николая Козицына прибыл в Дебальцево.