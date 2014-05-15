Вооруженные донские казаки захватывают избирком в Красном Луче
10:48, 15 мая 2014Политика
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Они требуют, чтобы Окружная избирательная комиссия прекратила подготовку к выборам.
Донские казаки, прибывшие на помощь террористам, начали бесчинства на Донбассе / REUTERS
Об этом сообщил председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко на своей странице в Facebook.
"Прямо сейчас вооруженные автоматами казаки захватывают в ОИК 109 Красном Луче. Они требуют прекращения подготовки комиссии к выборам президента ", - написал он.
Напомним, вчера УНИАН сообщал о том, что отряд донских казаков под руководством атамана-русофила – Николая Козицына прибыл в Дебальцево.
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