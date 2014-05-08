Le Monde: Запад сомневается в добрых намерениях Путина

В статье под названием «Запад сомневается в добрых намерениях Путина» в газете Le Monde сообщается о том, что Президент России Владимир Путин сделал шаг навстречу диалогу по урегулированию украинского кризиса.

В среду 7 мая он подтвердил, что Россия отвела свои войска от границы, сообщает агентство Interfax. «Нам все время говорили, что наши войска возле украинских границ вызывают беспокойство: (…) их там больше нет, они были отведены в места постоянной дислокации», – заверил он.

Представители НАТО, которые ранее насчитали 40 тыс. российских солдат возле украинских границ, сказали, тем не менее, что не заметили никаких передвижений, которые указывали бы на отвод войск. Их слова подтвердили и в Белом доме, заявив, что на данный момент «нет никаких доказательств». «Мы не увидели никаких признаков отведения российских войск от тех мест, где они были недавно дислоцированы. Они все также в большом количестве находятся возле восточных границ Украины», – заявил в четверг Уильям Хейг, глава британского внешнеполитического ведомства, во время визита в Тбилиси, столицу Грузии.

Лидеры Североатлантического Альянса сказали в среду, что из-за напряженных отношений с Россией, которую они считали своим партнером, они могут рассмотреть вопрос о постоянном военном присутствии на территории стран Восточной Европы, которые являются членами НАТО.

Референдум о независимости переносится?

Вчера Владимир Путин попросил пророссийских сепаратистов перенести проведение референдума, запланированного на 11 мая для того, чтобы объявить самопровозглашенную Донецкую республику независимой. Лидер сепаратистов Денис Пушилин ответил, что предложение президента России будет изучено в четверг.

Если пророссийские сепаратисты послушают Путина и перенесут референдум, а «киевские власти, в свою очередь, остановят проведение военной операции и примут необходимые меры, чтобы начать диалог, у Украины появится шанс выйти из кризиса, который до этого момента не переставал ухудшаться», – сказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Госсекретарь США Джон Керри назвал этот референдум «фиктивным». Западные лидеры опасаются повторения «крымского сценария»: противоречивый референдум в Крыму привел к присоединению украинского полуострова к России.

Президентские выборы в напряженной обстановке

В Украине должны состояться также выборы президента, запланированные на 25 мая. Президент России признал, что эти выборы – «движение в правильном направлении», но подчеркнул, что «они ничего не решат, если граждане юго-восточной Украины не будут понимать, как будут гарантированы их права после проведения этих президентских виборов». До этого момента российские власти, которые не признают временное украинское правительство, называли «абсурдным» проведение выборов в разгар конфликта, причиной которого, по словам министра иностранных дел РФ, стал подъем «фашизма» в Украине.

Владимир Путин встретился в Москве с Президентом Швейцарии, действующим председателем ОБСЕ Дидье Буркхальтером, который призвал «прекратить огонь» на востоке Украины, чтобы дать возможность украинцам повести президентские выборы. В среду г-н Буркхальтер предложил предпринять следующие меры, чтобы понизить напряжение: «прекращение огня, разоружение, диалог, выборы». Западные лидеры считают необходимым, чтобы президентские выборы прошли правильно, иначе Украину ждет «хаос и гражданская война», как заявил Президент Франции Франсуа Олланд.

Киевские власти попросили «международных наблюдателей проконтролировать проведение выборов», и призвали своих партнеров «сделать все возможное, чтобы устранить внешние угрозы и провокации, за которыми стоит Россия, и дать возможность повести свободные и демократические выборы».