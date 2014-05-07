СМИ: В Черное море 9 мая войдет американский крейсер Vella Gulf

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Вооруженные силы стран НАТО увеличили свое присутствие в Восточной Европе после начала военной агрессии РФ против Украины и оккупации Россией Крыма.

Так, 22 апреля в акваторию Черного моря вошел американский ракетный фрегат Taylor.

Справка. Крейсера типа Ticonderoga вооружены крылатыми ракетами "Томагавк", противолодочными ракетами ASROC, а также зенитными управляемыми ракетами "Стандарт-2" и "Стандарт-3" (всего 122 ракеты). Длина корабля 172 м, ширина 16 м, полное водоизмещение кораблей этого класса составляет 9800 т.

Радиолокационная станция системы Aegis способна осуществлять поиск, обнаружение и сопровождение 250-300 воздушных целей, а также наводить на них ракеты комплексов ПВО.