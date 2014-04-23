Американский ракетный фрегат Taylor зашел в Черное море

Как говорится в пресс-релизе на сайте ВМС, миссия корабля состоит в "поддержании мира и стабильности в регионе".

"Миссия Taylor заключается в том, чтобы заверить союзников США по НАТО в решимости американских ВМС усиливать и улучшать взаимодействие в достижении совместных целей в этом регионе", — говорится в заявлении.

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Как отмечается, судно будет действовать в рамках международного законодательства и конвенции Монтре, сообщает РИА Новости.

ВМС США поддерживают активность в акватории Черного моря с начала февраля, когда фрегат Taylor был направлен в регион вместе с командным кораблем Mount Whitney. Тогда фрегат сел на мель у берегов Турции, из-за чего превысил срок легального нахождения в водах Черного моря. Как сообщает ВМС США, Taylor прошел ремонт в греческом порту Суда. После ряда тестов фрегат вернулся к выполнению задания.