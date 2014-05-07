Жители Славянска не выходят на улицу, ночуют прямо на работе
01:40, 07 мая 2014Политика
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Жители Славянска остались без продовольствия, денег и даже возможности выйти из собственного дома, а сепаратисты убивают мирных жителей
Жители Славянска не выходят на улицу, ночуют прямо на работе / REUTERS
Уже который день жители Славянска не выходят на улицу - страшно. Отовсюду слышны выстрелы. Кто не добрался домой - ночует прямо на работе. На днях неизвестные расстреляли женщину - она просто вышла на свой балкон, говорится в сюжете ТСН.
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В так называемую "слепую" пулю жители не верят, говорят, стреляли прицельно. Оружие, говорят местные, ополченцы раздавали направо и налево первым встречным.
Родители запрещают детям ходить в школу, да и добраться туда нельзя, ведь транспорт не работает.
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