Жители Славянска не выходят на улицу, ночуют прямо на работе

Уже который день жители Славянска не выходят на улицу - страшно. Отовсюду слышны выстрелы. Кто не добрался домой - ночует прямо на работе. На днях неизвестные расстреляли женщину - она просто вышла на свой балкон, говорится в сюжете ТСН.

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В так называемую "слепую" пулю жители не верят, говорят, стреляли прицельно. Оружие, говорят местные, ополченцы раздавали направо и налево первым встречным.

Родители запрещают детям ходить в школу, да и добраться туда нельзя, ведь транспорт не работает.