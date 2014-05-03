Попавший под санкции ЕС и США депутат Госдумы призывает ввести войска в Украину

13:28, 03 мая 2014
Политика
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Главапартии "Справедливая Россия" и руководитель фракции в Госдуме РФ Сергей Миронов заявил, что Россия должна ввести войска в Украину, чтобы "защитить наших братьев и остановить бандеровцев". 

Депутат не стесняясь выражений откровенно исказил последние события в Украине, в частности, Одессе и Славянске.

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