Попавший под санкции ЕС и США депутат Госдумы призывает ввести войска в Украину

Фашистскую гадину надо давить в собственном гнезде! Надо вводить войска- защитить наших братьев и остановить бандеровцев- фашистов! — Сергей Миронов (@mironov_ru) May 3, 2014

Депутат не стесняясь выражений откровенно исказил последние события в Украине, в частности, Одессе и Славянске.