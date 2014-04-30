Силовиков в Донбассе надо очистить от агентов Путина и трусов - Тягнибок

Новые вспышки мятежа на Донбассе показали, что нынешние силовые органы Украины не способны противодействовать террористам и должны быть люстрированы. Об этом заявил на Полтавщине лидер Всеукраинского объединения «Свобода» Олег Тягнибок.

«Силовые структуры надо создавать заново, проведя полную люстрацию и очистив от агентов Путина, пособников Януковича и трусов, которые не выполняют свою прямую обязанность по защите безопасности государства и граждан и подыгрывают оккупантам. Сегодня только патриотизм граждан и правоохранителей может спасти Украину», - заявил Тягнибок.

Кандидат в президенты от националистов призвал срочно провести внеочередное закрытое заседание парламента с участием всех руководителей силовых ведомств.

«Украинцы хотят получить четкий ответ на вопрос: кто и что препятствует решительным антитеррористическим действиям, и на каком уровне власти не хватает политической воли для ликвидации террористов?», -сказал Тягнибок.

Он также отметил, что ВО «Свобода» предлагает парламентской коалиции и СНБО назначить руководителями силовых структур специалистов, способных обеспечить ликвидацию террористов, и провести переаттестацию всех военнослужащих Национальной гвардии, спецподразделений МВД и СБУ на предмет их готовности к борьбе с террористами.

«Местными подразделениями МВД и СБУ до сих пор руководят пособники Януковича. Полноценная АТО до сих пор не проведена. Военнослужащие силовых подразделений сообщают об ограничении права на применение оружия против террористов. Но руководители силовых ведомств должны или вести реальную борьбу с мятежниками, или уйти в отставку. В Украине много офицеров-патриотов, которые во время правления Януковича были вынуждены покинуть службу. Однако они до сих пор не восстановлены в правоохранительных структурах и не задействованы для защиты конституционного строя. Это серьезное упущение, которое надо немедленно исправлять», - сказал Тягнибок