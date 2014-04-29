Руководство Стахановского завода запретило сотрудникам голосовать на выборах - СМИ

Об этом "Экономической правде" сообщил сотрудник завода.

По его словам, работников предупредили о том, что в случае голосования они будут уволены с работы. Он также сообщил, что подобные сборы проведены и на других предприятиях Стаханова.

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"Инициаторами запрета идти на выборы, якобы, выступают руководители области", - отмечает источник.

Стахановский завод производит специализированные транспортные средства, вагоны, платформы, вагоны-цистерны и другую металлопродукцию.

Более 80% продукции завод поставляет на экспорт в Россию, Узбекистан, Казахстан, а также в страны Балтии. Однако сейчас завод работает только 2 дня в неделю по причине отсутствия заказов.

Согласно данным Forbes, "Стахановский вагоностроительный завод" принадлежит миллиардеру Константину Жеваго.

В Украине он является основным бенефициаром компании Ferrexpo - одного из лидеров по производству железорудного продукции.