Руководство Стахановского завода запретило сотрудникам голосовать на выборах - СМИ
Руководство ОАО "Стахановский вагоностроительный завод" на общем собрании коллектива объявило о запрете идти на выборы президента Украины.
Об этом "Экономической правде" сообщил сотрудник завода.
По его словам, работников предупредили о том, что в случае голосования они будут уволены с работы. Он также сообщил, что подобные сборы проведены и на других предприятиях Стаханова.
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"Инициаторами запрета идти на выборы, якобы, выступают руководители области", - отмечает источник.
Стахановский завод производит специализированные транспортные средства, вагоны, платформы, вагоны-цистерны и другую металлопродукцию.
Более 80% продукции завод поставляет на экспорт в Россию, Узбекистан, Казахстан, а также в страны Балтии. Однако сейчас завод работает только 2 дня в неделю по причине отсутствия заказов.
Согласно данным Forbes, "Стахановский вагоностроительный завод" принадлежит миллиардеру Константину Жеваго.
В Украине он является основным бенефициаром компании Ferrexpo - одного из лидеров по производству железорудного продукции.