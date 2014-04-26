НАТО опровергает присутствие своих военных на территории Украины
13:34, 26 апреля 2014Политика
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Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску опровергла сообщения российских СМИ о том, что военнослужащие НАТО участвуют в силовых операциях против террористов в Украине.
НАТО опровергает присутствие своих военных на территории Украины/ REUTERS
Об этом она заявила на своей страничке в Twitter.
"Публикации в российских СМИ сообщений о том, что войска/ советники НАТО воюют в Украине, полностью сфабрикованы и являются предлогом для вмешательства", - написала она.
RT @NATOdsg: Russian media claims that #NATO troops/advisors fighting in #Ukraine are total fabrication, blatant pretext for interference
— Oana Lungescu (@NATOpress) April 26, 2014
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