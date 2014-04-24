Лавров: Проведение антитеррористической операции на Донбассе – преступление против собственного народа

Об этом Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в Ливане, передает "Украинская правда".

Он в очередной раз выразил позицию России, которая заключается в том, что в Украине произошел вооруженный государственный переворот. Помимо этого Лавров считает , что новая украинская власть нарушила договоренности с Януковичем от 21 февраля и не намерена выполнять "Женевские договоренности".

"Там ясно сказано, что не должно быть никакого насилия, а использование армии, да еще и с опорой на радикальных националистов против народа, есть грубой формой насилия. Более того, я считаю, что это – преступное решение ", - заявил Лавров.

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Также он считает, что на Востоке Украины действуют не вооруженные сепаратисты, а народ, которому не понравилась смена власти в Киеве.

"Их, по сути дела, обозвали террористами и объявили начало контртеррористической операции с использованием армии против гражданского населения. То, что сейчас происходит в Славянске, то, что произошло ночью в Мариуполе – это результат безответственной политики, которая опирается на ультранационалистические и неонацистские группировки", - добавил он.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что Сергей Лавров обвинил Запад в "истеричной" пропаганде и организации "цветной революции" в Украине.