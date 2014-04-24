Лавров обвинил Запад в "истеричной" пропаганде и организации "цветной революции" в Украине

10:08, 24 апреля 2014
Политика
2 0

Запад не прекращал политику сдерживания России, а истеричная антироссийская пропаганда развернулась до событий на Украине.

REUTERS

Об этом заявил в четверг глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Глобальном университетском форуме-2014 в четверг.

"Дух партнерства, как и серьезная работа по созданию климата подлинного доверия на нашем континенте, были принесены в жертву политике сдерживания нашей страны, от которой, по существу, на Западе никогда не отказывались", - сказал он.

Читайте такжеМИД Украины: Россия готова осуществить агрессию против Украины

По словам Лаврова, "достаточно вспомнить истеричную антироссийскую пропаганду, которая захлестнула США и Европу задолго до украинских событий, стремление всеми силами очернить Олимпиаду в Сочи". 

По словам главы российского МИДа, США и ЕС предприняли попытку осуществить очередную "цветную революцию" на Украине.

"На Украине Соединенными Штатами и Европейским Союзом, давайте назвать вещи своими именами, была предпринята попытка осуществить очередную "цветную революцию", операцию по неконституционной смене режима", - сказал Лавров, выступая на Глобальном университетском форуме-2014.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter