Лавров обвинил Запад в "истеричной" пропаганде и организации "цветной революции" в Украине

Об этом заявил в четверг глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Глобальном университетском форуме-2014 в четверг.

"Дух партнерства, как и серьезная работа по созданию климата подлинного доверия на нашем континенте, были принесены в жертву политике сдерживания нашей страны, от которой, по существу, на Западе никогда не отказывались", - сказал он.

Читайте такжеМИД Украины: Россия готова осуществить агрессию против Украины

По словам Лаврова, "достаточно вспомнить истеричную антироссийскую пропаганду, которая захлестнула США и Европу задолго до украинских событий, стремление всеми силами очернить Олимпиаду в Сочи".

По словам главы российского МИДа, США и ЕС предприняли попытку осуществить очередную "цветную революцию" на Украине.

"На Украине Соединенными Штатами и Европейским Союзом, давайте назвать вещи своими именами, была предпринята попытка осуществить очередную "цветную революцию", операцию по неконституционной смене режима", - сказал Лавров, выступая на Глобальном университетском форуме-2014.