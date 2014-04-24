Все кандидаты в президенты согласились принять участие в дебатах - НТКУ

ак сообщает пресс-служба Первого Национального, согласие на участие дали все кандидаты в Президенты Украины Ольга Богомолец, Юрий Бойко, Андрей Гриненко, Анатолий Гриценко, Михаил Добкин, Александр Клименко, Валерий Коновалюк, Наталья Королевская, Ренат Кузьмин, Василий Куйбида, Олег Ляшко, Николай Маломуж, Петр Порошенко, Вадим Рабинович, Владимир Саранов, Петр Симоненко, Сергей Тигипко, Юлия Тимошенко, Олег Тягнибок, Олег Царев, Василий Цушко, Зорян Шкиряк, Дмитрий Ярош.

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Следующий шаг - проведение жеребьевки, которая определит когда именно и в каком составе кандидаты будут приглашены в студию. Жеребьевка состоится в ближайшее время в прямом эфире Первого Национального. О дате жеребьевки будет объявлено дополнительно.

Ранее сообщалось, что ”Национальные дебаты” будут выходить в субботу и воскресенье. Учитывая, что все 23 кандидата дали согласие принять участие в дебатах, и чтобы обеспечить возможность выступления в них до дня выборов и ”дня тишины”, эфиры ”Национальных дебатов” состоятся в ближайшие две недели, начиная с 10 мая, заключено в сообщении.