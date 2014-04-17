Керри похвалил Украину за сдержанность в отношении сепаратистов

"Украина продемонстрировала солидную - даже иногда достойную восхищения - сдержанность на фоне значительных вызовов, но никто не ожидает от лидеров суверенного государства, что они будут стоять пассивно, когда закон и порядок подвергаются угрозе - и общественный порядок в Украине перед угрозой в эти дни", - сказал Керри на совместной пресс-конференции с Верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон.

По его словам, самым приоритетной задачей сейчас является деэскалация ситуации в Украине, в том числе все полувоенизированные формирования должны быть распущены, все административные здания освобождены, все площади и улицы городов разблокированы, а для участников протестных акций должна быть амнистия.

"Слова на бумаге только тогда имеют значение, когда они подкрепляются действиями. Что сейчас понятно четко, что эти слова должны сейчас превратится немедленно в действия. Никто из нас не считает, что мы уже выполнили работу только потому, что слова написаны на бумаге. Работа не будет выполнена, пока эти принципы не будут воплощены, пока не проследуют действия ", - сказал Госсекретарь США.

"Понятно, что ОБСЕ должна приступить к работе немедленно для деэскалации ситуации с безопасностью в Луганске, в Донецке, в Славянске и во всех других городах, которые были дестабилизированы. И миссия ОБСЕ должна иметь немедленный доступ для того, чтобы выполнять свои функции и мы будем следить очень пристально через наблюдателей, через наши посольства и через наши глаза на местах", - добавил Керри.

Он потребовал от России активного воплощения положений женевского соглашения по деэскалации ситуации в Украине и в частности успокоения пророссийских сепаратистов на востоке Украины.

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"Мы также ожидаем от русских - как они нас заверили сегодня, - что они продемонстрируют серьезность с их стороны, чтобы пророссийские сепаратисты сложили оружие, оставили дома и чтобы выдвигали свои политические требования через конституционный процесс, который Украина гарантирует. Никаких новых инцидентов подобного плана больше не должно быть", - сказал глава американской дипломатии.

"Я сказал министру Лаврову, что если не будет быстрого прогресса по этим принципам, которые есть в этой сделке, мы тогда примем действия, за которые Россия заплатит цену", - добавил Керри.