С апреля украинцы, по сути, недополучают пенсии - Королевская

Об этом сказала кандидат на пост Президента Наталья Королевская во время встречи с жителями Одессы.

«Антикризисные меры правительства и парламента привели к тому, что в этом году не состоялось запланированное на март повышение пенсий, а также не будет предусмотренного повышения минимальных пенсий. Это означает, что более 1 млн. граждан этого года и в дальнейшем будут получать меньше 1000 грн. в месяц. А некоторым категориям, например, военнослужащим, пенсии вообще уменьшены на 10%», - сказала она.

Наталья Королевская напомнила, что в прошлом году, будучи Министром социальной политики, ей удалось добиться принятия закона о новый механизм индексации пенсий, который позволил бы перечислять выплаты всем пенсионерам. Однако в этом году данный механизм был остановлен. Так, по ее словам, каждый инвалид войны 2-3 группы, которому исполнилось 85 лет, или участник боевых действий в апреле уже недополучил минимум по 50 грн.

«Это лишний килограмм мяса или 5 литров молока в месяц, что для пожилых людей не так и мало. Мы считаем, что эти решения относительно замораживания и сокращения пенсий - в корне неправильные. Потому что нельзя делать реформы за счет простых людей, особенно цинично это выглядит на фоне непрерывной девальвации гривны», - сказала она.

Кандидат на пост Президента подчеркнула, что во время кризиса государство должно дать людям уверенность в завтрашнем дне. Поэтому вместе с командой она сейчас делает шаги, чтобы исправить ситуацию. В частности, 9 апреля, было подано обращение в Конституционный Суд с требованием истолковать положения закона о предотвращении финансовому кризису.

«Статья 22 Конституции Украины гласит:«при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод» граждан. Надеюсь, суд в ближайшее время рассмотрит наше обращение и примет справедливое решение. И это поможет защитить тех, кому сейчас очень непросто», - сказала она.