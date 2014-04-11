ВР направила на доработку законопроект о правах коренных народов Украины

Как передает корреспондент УНИАН, во время рассмотрения этого вопроса было предложено учесть предложения законопроекта "О восстановлении прав коренного народа Украины, принудительно переселенного с территории Крыма" (№4434), который, по предложению комитета, был отклонен. Также предложили учесть предложения соответствующего законопроекта, внесенного одним из лидеров крымскотатарского народа, народным депутатом от "Батькивщины" Мустафой Джемилевым.

В законопроекте дается определение понятия «коренной народ Украины», в соответствии с которым – это автохтонное этническое сообщество, этногенез которого состоялся на территории в пределах современных границ Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украинского государства.

В соответствии с этим определением, законопроектом предлагается установить, что коренными народами в Украине являются крымские татары, караимы, крымчаки.

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В соответствии с положениями законопроекта, коренным народам в Украине гарантируется право - коллективно и индивидуально - на полное осуществление всех прав человека и основных свобод, признанных в Уставе Организации Объединенных Наций, Общей декларации прав человека и в других нормах международного права, которые касаются прав человека, в частности права на самоопределение: свободно устанавливать свой политический статус и свободно осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие.

Также законопроектом гарантируется коренным народам и принадлежащим к ним лицам право не подвергаться принудительной ассимиляции или принудительному влиянию с целью уничтожения их культуры, в частности гарантируются эффективные механизмы правовой защиты относительно:

любого действия, имеющего своей целью или результатом лишение их целостности как самобытных народов или их культурных ценностей, или их этнической принадлежности;

любого действия, имеющего своей целью или результатом лишение их своих исторических земель, территории их компактного проживания или ресурсов;

принудительного перемещения населения в любой форме, имеющей своей целью или результатом нарушение или подрыв любого их права;

принудительной ассимиляции или интеграции в любой форме;

пропаганды в любой форме, имеющей целью поощрение или разжигание расовой или этнической дискриминации, направленной против них.

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Коренным народам также гарантируется право на исторические земли, территории их компактного проживания и ресурсы, которыми они традиционно владели, которые они традиционно занимали или иным образом использовали или приобретали, в том числе и на те, с которых они были выселены или отселены в результате политики любого государства, право определять приоритеты и разрабатывать стратегии освоения или использования своих исторических земель или территорий их компактного проживания и других ресурсов, а также право на возмещение за исторические земли, территории их компактного проживания и ресурсы, которыми они традиционно владели или которые они иным образом занимали или использовали и которые были конфискованы, отчуждены, заняты, использованы или которым был нанесен ущерб без свободного, предварительного и осознанного согласия коренных народов и лиц, принадлежащих к коренным народам.

Кроме того, законопроектом гарантируется, что никакая военная деятельность на исторических землях или территориях компактного проживания коренных народов не проводится, за исключением случаев, когда ее проведение оправдано наличием соответствующих государственных интересов или в ее отношении есть иным образом свободно выраженное согласие или просьба со стороны соответствующих коренных народов.