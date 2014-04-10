Турчинова призывают упростить предоставление россиянам украинского гражданства

Одновременно они предложили внести необходимые изменения в законодательство и лишить украинского гражданства отдельных военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, которые нарушили закон и перешли на сторону оккупантов в Крыму.

Письмо от сегодня открыт к подписанию всем желающим на специальном сайте citizen.mfaua.org.

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Богдан Яременко, председатель правления благотворительного фонда “Майдан иностранных дел”: “В качестве моральной поддержки россиян, которые осудили вооруженную агрессию РФ мы запустили проект «Праведники России» (http://spasibo.nextmfa.org/), который не только вызвал живой интерес десятков тысяч интернет-пользователей, но и с первых часов существования стал целью массированной кибератаке. Мы начали получать многочисленные обращения о содействии в предоставлении украинского гражданства россиянам и поэтому мы выступили с инициативой поддержать прогрессивные силы соседнего государства, предоставив возможность получить украинское гражданство по упрощенной процедуре.”

Дипломаты приветствуют внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины проекта Закона о внесении изменений в Закон Украины «О гражданстве Украины» относительно упрощения порядка принятия гражданства Украины № 4569 от 26.03.2014 г., но в то же время считают необходимым добавить в законопроект ряд положений. Это создаст реальный работающий механизм, которым смогут воспользоваться желающие (текст законодательных предложений по ссылке).

В письме также предложены законодательные шаги, направленные на уменьшение угроз национальной безопасности Украины в связи с оккупацией Российской Федерацией части территории Украины. В связи с переходом определенного количества военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и спецслужб Украины к гражданству России с нарушением законодательства предлагается немедленно и жестко отреагировать на эти факты.

“Учитывая, что знания и навыки, связи на свободной от оккупантов территории, наличие украинских документов, а также возможность использования в разведывательно-диверсионной и иной деятельности против украинского государства, считаем целесообразным лишить указанную категорию лиц украинского гражданства и внести их в список лиц, которым запрещен въезд на территорию Украины”,- отмечено в обращении.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты от «Родины» Владимир Полочанинов, Борис Тарасюк и от «Удара» Ирина Геращенко зарегистрировали в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" относительно упрощения порядка принятия гражданства Украины (№ 4569).