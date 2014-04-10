Рада приняла законопроект о парламентской оппозиции

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 233 народных депутата из 282, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом народных депутатов от Партии регионов Вадима Новинского, Евгения Геллера и Валерия Писаренко регулируются правоотношения в сфере осуществления оппозиционной деятельности в Верховной Раде, определяется место парламентской оппозиции в функционировании общества и государства, принципы отношений между коалицией депутатских фракций в Верховной Раде и парламентской оппозицией, обеспечиваются законодательные гарантии деятельности парламентской оппозиции, говорится в пояснительной записке.

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Законопроектом предлагается определить принципы и гарантии осуществления оппозиционной деятельности как одной из основ демократии, которая имеет представительский и плюралистический (разнообразный) характер и обеспечивает подотчетность и подконтрольность перед избирателями органов государственной власти, их должностных лиц, способом, который не определен другими законами Украины.

В частности, определяется, что парламентская оппозиция имеет право на: представительство, согласно статье 11 данного Закона, в руководстве Верховной Рады и ее органов; участие в осуществлении парламентского контроля за деятельностью парламентского большинства, Кабинета министров, органов государственной власти (кроме судов), их должностных лиц, а также на ежегодный доклад о результатах осуществления парламентского контроля, который обнародуется в порядке, установленном частью третьей статьи 12 данного Закона; представление предложений в проект закона о государственном бюджете; создание оппозиционного правительства, других собственных вспомогательных органов в порядке, установленном статьей 14 данного Закона.

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Кроме того, парламентская оппозиция на пленарном заседании Верховной Рады имеет право: на выступление по вопросу повестки дня пленарного заседания ВР; на заявление; на формирование повестки дня ВР; на содоклад при рассмотрении Верховной Радой вопросов, определенных статьей 18 данного Закона.