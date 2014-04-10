Регионалы хотят участвовать во встрече в формате Украина-ЕС-США-РФ

Партия регионов заявила о желании участвовать во встрече между Украиной, ЕС, США и РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Партии регионов.

Отмечается, что ПР готова выступать на встрече от юго-востока Украины. Такое решение вчера поздно принял Президиум Политсовета партии.

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В качестве переговорщика ПР предложила кандидатуру Михаила Добкина, который выиграл праймериз на съезде ПР и является кандидатом на пост Президента Украины от этой же партии.

Справка УНИАН. После оккупации Крыма российскими военными нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 97% тех, кто принял в нем участие, проголосовали за присоединение Крыма к России.

Через два дня президент РФ Владимир Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Еще через несколько дней Совет Федерации России единогласно одобрил аннексию Крыма. Практически все страны мира не признали территориального раздела Украины, осудив действия Кремля.

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Однако РФ не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

6 апреля в Луганске, Харькове и Донецке агрессивные молодчики с пророссийскими лозунгами предприняли попытки захватить органы государственной власти.

9 апреля в Луганске Добкина прогнали митингующие возле захваченного сепаратистами здания Управления Службы безопасности Украины. «Регионала» вместе с охраной вытолкали за территорию баррикад, все это сопровождалось нецензурными выражениями, криками «Предатель!», «Ганьба!» и рукоприкладством со стороны митингующих. Добкину и его сопровождению с трудом удалось сесть в автомобиль и покинуть место противостояния.

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7 апреля состоялся телефонный разговор Госсекретаря США Джона Керри с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, по результатам которого Белый дом заявил, что на протяжении ближайших 10 дней между Украиной, Россией, США и ЕС состоятся переговоры для поиска путей снятия напряженности.

8 апреля Лавров сообщил, что Москва готова к переговорам в формате РФ-США-ЕС-Украина.

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Пресс-секретарь главы европейской дипломатии Кэтрин Эштон сказала, что четырехсторонняя встреча глав дипломатий ЕС, США, Украины и России по урегулированию украинского кризиса состоится в Европе на следующей неделе, сейчас отрабатываются ее время и место. По словам Майи Косьянчич, встреча, скорее, может состояться в среду-четверг, 16-17 апреля.