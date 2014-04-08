Москва готова к переговорам в формате РФ-США-ЕС-Украина. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает ИТАР-ТАСС.

Россия готова рассматривать многосторонний формат по урегулированию на Украине с участием стран Европы, США, РФ и украинской стороны.

"Действительно, мы готовы рассматривать многосторонний формат, в котором представлены европейцы, США, Россия, украинская сторона", - сказал министр.

Формат переговоров с США, ЕС и Украиной, как и сроки и повестка дня, не определены, заявил министр.

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"Мы с Джоном Керри какую-либо конкретную дату не обсуждали, поскольку по нашей договоренности необходимо сначала понять, какой будет формат", - сказал он.

При этом он считает, что юг и восток Украины должны быть представлены в международных переговорах. "В этой связи любые многосторонние форматы, которые игнорируют наличие возмущения на юге и востоке Украины, тем, что делает по отношению к ним киевское руководство, игнорирование их не позволит работать в каком-либо формате, - сказал Лавров. - Мы за то, чтобы юг и восток Украины были бы представлены на таких мероприятиях".

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Как сообщал УНИАН, после оккупации Крыма российскими военными нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 97% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

Через два дня президент РФ Владимир Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Еще через несколько дней Совет Федерации России единогласно одобрил аннексию Крыма. Практически все страны мира не признали территориального раздела Украины, осудив действия Кремля.

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Однако, РФ не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине. 5 апреля с.г. сотрудники СБУ совместно с пограничниками в пункте пропуска «Красная Таловка» (Луганская область), задержали гражданина РФ Банных Романа Сергеевича, который пытался пересечь государственную границу Украины для непосредственной организации и координации сепаратистских акций в Луганске. По данным СБУ, Банных, 1985 г. р., зарегистрированный по адресу в/ч 13204, которая входит в состав ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, непосредственно организовывал и координировал с территории РФ работу диверсионной группы, действовавшей в Украине. Целью этих глубоко законспирированных групп было свержение конституционного строя и захват власти, осуществление террористических актов, разжигание сепаратизма и дестабилизация ситуации в восточных регионах нашего государства.

6 апреля в Луганске, Харькове и Донецке агрессивные молодчики с пророссийскими лозунгами совершили попытки захватить органы государственной власти.

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В частности, 6-7 апреля в Харькове сепаратисты захватили ОГА, разгромили телекомпанию АНТ, жестоко избивали участников митинга за единство Украины. Поскольку местная милиция практически не препятствовала этим безчинствам, 7 апреля в Донецкую, Луганскую и Харьковскую области прибыли спецподразделения милиции из других регионов Украины. Сегодня ночью спецподразделение "Ягуар" без выстрелов и жертв освободил Харьковскую областную государственную администрацию от сепаратистов. Задержаны 70 нарушителей, которые отправлены в киевские и полтавские СИЗО.