Керри: США применят против РФ любые санкции

Об этом заявил во вторник госсекретарь США Джон Керри, передает ИТАР-ТАСС.

Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам сената Конгресса США, он подчеркнул, что Вашингтон посылает Москве "сигнал о ясности своего намерения использовать все необходимые санкции, если они (т.е. россияне) будут продолжать" свою политику в отношении Украины.

При этом Керри пояснил, что имеются в виду санкции против "ключевых секторов российской экономики: энергетики, банковского сектора, горнодобывающей промышленности", военно-промышленного комплекса.

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Применение таких карательных мер предусматривает исполнительный указ президента США Барака Обамы, подписанный 20 марта, но не введенный в действие, напомнил Керри.

Однако, признал он, использование подобного рода санкций неизбежно повлечет за собой негативные последствия и для мировой экономики в целом.

"Если вы начинаете двигаться этим путем, то это почувствуют не только они (т.е. россияне). Мы это также почувствуем", - отметил Керри. Поэтому, продолжал он, "к таким вещам нужно подходить с чувством ответственности", "следует прицелиться, прежде чем стрелять".