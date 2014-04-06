Саакашвили: Если диверсанты пробудут в ОГА 48 часов, войдут войска РФ

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

"Три дня тому назад в своей статье я предсказал захват ОДА в восточных областях. Если диверсанты удержатся там 48 часов, российская армия вторгнется. Это точно такой же сценарии как в Крыму - сначала митинг и, если он не сработает, затем захват и российское вторжение. То есть сначала план Суркова, а затем задействуется Патрушев (секретарь Совета безопасности РФ, с 1999 по 2008 - директор ФСБ РФ). Это все так по примитивности просто, что украинским властям можно все высчитать наперёд", - написал Саакашвили.

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По его мнению, главное сейчас - "полная военная мобилизация для защиты восточных рубежей Украины".

"Так же нужно особенно остерегаться возможного возникновения прямого неповиновения со стороны некоторых местных командиров украинских ВС, поскольку главное разведуправление особенно готовилось в этом направлении".